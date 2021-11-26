Зеленський – Бурба розганяв Майдан і хотів вкрасти формулу ковід-вакцини. Фото: Цензор нет

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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував справу «вагнерівців» та участь в ній колишнього очільника управління розвідки Василя Бурби.

За словами президента, Бурба керував транспортом під час розгону Майдану та хотів викрасти формулу вакцини від коронавірусу. Про це Зеленський заявив під час прес-марафону 26 листопада, відповідаючи на запитання журналістів.

До цього я говорив, що це була не наша операція і нас втягували у неї — це була моя офіційна відповідь. Я знав про спецоперацію, але хочу її назвати операцією «Бурба». Про нього не дуже добре говорили, і я хотів його звільнити. Він керував транспортом СБУ, коли розганяли Майдан. Але його вирішив залишити Петро Порошенко, — сказав глава держави.

Він визнав, що не довіряв Василю Бурбі та при плануванні операції з посадки літака з «вагнерівцями» поставив йому низку зустрічних питань — зокрема про те, чи варто повідомити про це Туреччину, і про ризик захоплення літака бойовиками після того, як йому буде наказано сісти в Україні.

Я справді керував операцією, яка була в Афганістані, — заявив Зеленський, пояснивши для порівняння, що ця операція була організована та санкційована ГУР Міноборони України та акцептована президентом.

Однак у разі операції із затриманням «вагнерівців», зазначив Зеленський, ця операція була скоріше особистою ініціативою Бурби.

Я заявив йому, що вважаю, що це не наша операція, вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо вона буде опрацьована детально і не постраждають люди. Ердоган би нам цього не пробачив, — емоційно переповів Зеленський свою розмову з Бурбою та причини скасування операції.

Він додав, що «Україна не проводила цієї операції, тож глава Офісу президента не міг давати наказів його її скасування.

Нас втягнули в цю операцію. Що міг наказувати Єрмак зі спецоперації? Він не має повноважень! Мені просто набридла ця історія, — заявив Зеленський.

Також він повідомив, що Бурба пропонував йому роздобути інформацію про те, звідки почав поширюватися коронавірус, вкрасти формулу вакцини та передати цю інформацію Росії чи Китаю. Президент сказав, що це була провокація від Порошенка, щоб посварити Україну зі США.

Окрім того, Зеленський назвав колишнього керівника управління розвідки «бізнесменом», який побудував собі будинок за 11 млн.

Він бізнесмен, але це розвідка, а не Бессарабка, — сказав президент, уточнивши, що Бурба нібито «заробляв на інформації» і тому його звільнили.

Також Зеленський заявив, що отримав інформацію про підготовку замаху на Бурбу. За словами президента, після цього він наказав надати йому «потужну охорону», але той відмовився.