Наслідки ДТП у Харкові, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n163604-dtp-u-harkovi-vodiy-vantajivky-buv-netverezym.html

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Водій вантажівки MAN, яка призвела до смертельного ДТП на в’їзді у Харків, керував транспортним засобом у стані сп’яніння.

Його затримано, вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

У Харкові на в’їзді до міста вчора, 25 листопада, сталася масштабна ДТП — автомобіль Chevrolet Nubira, який перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора, зіткнувся з вантажівкою MAN з напівпричепом, яка перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Після зіткнення вантажівка перекинулася на лівий борт на зустрічну смугу руху, розчавивши таксі Renault Logan, яке там перебувало. Загинули усі троє людей, які були в таксі.

Також були пошкоджені автомобіль Suzuki СХ-4 та ще одна вантажівка «MAN», яка в цей час стояла на забороняючий сигнал світлофора.

За інформацією місцевих ЗМІ, двоє з чотирьох постраждалих постраждалих у цій ДТП, яких госпіталізували, вже залишили лікарню після надання медичною допомоги. Ще один постраждалий перебуває в нейрохірургії — у нього відлетів щебінь, але його життю загрози немає. Крім того, в лікарні під охороною поліції перебуває водій фури — у нього рана в ділянці ліктьового суглоба.