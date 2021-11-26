Наслідки ДТП у Харкові, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n163590-dtp-u-harkovi-dsns-cilu-nich-rozbyrala-zaval-na-misci-motoroshnoyi-avariyi-foto.html

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У Харкові вчора, 25 листопада, сталася смертельна ДТП на перехресті кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе. Водій вантажівки MAN допустив зіткнення з іншою вантажівкою MAN та перекинувся на автомобіль таксі Renault Logan.

Усі троє осіб, які перебували в таксі — 40-річний водій, 49-річна пасажирка та її трирічна онука, загинули миттєво. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, в ДТП були травмовані ще четверо осіб — водій вантажівки, котра спричинила аварію, та особи, що перебували в двох інших пошкоджених легкових автомобілях — Suzuki SX-4 та Chevrolet Nubira.

Зазначається, що за допомогою спецтехніки ДСНС та важкої комунальної техніки «Харківодоканалу» рятувальники прибрали вантажівку з розчавленого таксі, зрізали дах автомобіля та деблокували загиблих людей для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, за свідченнями очевидців, жертв у масштабній ДТП на в’їзді до Харкова могло бути більше — пасажирському автобусу вдалося уникнути зіткнення із вантажівкою.