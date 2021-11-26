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Ракурс
Последствия ДТП в Харькове, фото: ГСЧС

ДТП в Харькове — ГСЧС всю ночь разбирала завал на месте жуткой аварии (ФОТО)

26 ноя 2021, 10:40
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В Харькове вчера, 25 ноября, произошло смертельное ДТП на перекрестке кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе. Водитель грузовика MAN допустил столкновение с другим грузовиком MAN и опрокинулся на автомобиль такси Renault Logan.

Все три человека, находившиеся в такси — 40-летний водитель, 49-летняя пассажирка и ее трехлетняя внучка, погибли мгновенно. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Кроме того, в ДТП были травмированы еще четверо человек — водитель грузовика, приведшего к аварии, и лица, находившиеся в двух других поврежденных легковых автомобилях — Suzuki SX-4 и Chevrolet Nubira.

С помощью спецтехники ГСЧС и тяжелой коммунальной техники «Харкиводоканала» спасатели убрали грузовик с раздавленного такси, срезали крышу автомобиля и деблокировали погибших людей для проведения дальнейших следственных действий.

Последствия ДТП в Харькове, фото: ГСЧС


Напомним, по свидетельствам очевидцев, жертв в масштабном ДТП на въезде в Харьков могло быть больше — пассажирскому автобусу удалось избежать столкновения с грузовиком.

Источник: Ракурс


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