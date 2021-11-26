Право на власть. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n163589-voyny-ne-budet-vlasti-o-bryacanii-orujiem-rf-na-granicah-ukrainy.html

Ракурс

Агрессия России на украинских границах является «эскалацией ради деэскалации», считают украинские чиновники.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия бряцает оружием, но не нападет. Такое заявление он сделал в эфире «Право на власть».

Нас с вами тестируют, они испытывают мир на гибкость. Это не значит, что нужно расслабляться, но паники не должно быть, это испытание на устойчивость нашей страны. Какой смысл россиянам разбомбить все в стране, где они хотят властвовать? У них другая цель: это дестабилизация в стране, изменение политического курса в стране в Европу и в НАТО через смену власти. Они хотят сменить власть и посадить здесь пропутинских дельцов, — заявил он.

В то же время бывший советник президента РФ Владимира Путина и эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов заявил, что гибридные и террористические атаки России на территории Украины могут продолжаться, но масштабного наступления не будет. Карту предполагаемого нападения Илларионов назвал дезинформацией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов также опроверг заявления главы разведки Буданова о концентрации российских войск на границе.

Совет национальной безопасности и обороны Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит тех угроз, о которых заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, — заявил Данилов.



Глава фракции «Слуги народа» в парламенте Давид Арахамия добавил, что паника относительно скорой войны с Россией уже приводит к потере денег — инвесторы отказываются от проектов.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину допускают украинские разведчики. Страна-агрессор планирует дестабилизировать ситуацию в Украине этой зимой. Эта информация военной разведки совпадает с расследованиями стран-партнеров.