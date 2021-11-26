Право на владу. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n163589-viyny-ne-bude-vlada-pro-bryazkannya-zbroieu-rf-na-kordoni-ukrayiny.html

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Агресія Росії на українських кордонах є «ескалацією заради деескалації», вважають українські посадовці.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія брязкає зброєю, але не нападе. Таку заяву він зробив в ефірі «Право на владу».

Нас із вами тестують, вони хитають світ на гнучкість. Це не означає, що треба розслаблятись, але паніки не має бути, це випробування на стійкість нашої країни. Який сенс росіянам розбомбити все в країні, де вони хочуть панувати? У них інша мета: це дестабілізація в країні, зміна політичного курсу в країні в Європу та до НАТО через зміну влади. Вони хочуть змінити владу й посадити тут пропутінських ділків, — заявив він.

Натомість колишній радник президента РФ Володимира Путіна й експерт Українського інституту майбутнього Андрій Ілларіонов заявив, що гібридні та терористичні атаки РФ на території України можуть продовжуватись, але масштабного наступу не буде. Карту ймовірного нападу Ілларіонов назвав дезінформацією.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов також спростував заяви голови розвідки Буданова про концентрацію російських військ на кордоні.

Рада національної безпеки та оборони України аналізує ситуацію на кордоні з Росією й не бачить тих загроз, про які заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, — заявив Данілов.



Голова фракції «Слуги народу» в парламенті Давид Арахамія додав, що паніка щодо швидкої війни з Росією вже призводить до втрати грошей Україною — інвестори відмовляються від проектів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну допускають українські розвідники. Країна-агресор планує дестабілізувати ситуацію в Україні цієї зими. Ця інформація воєнної розвідки збігається із розслідуваннями країн-партнерів.