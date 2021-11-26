Бурба провалив спецоперацію задля Порошенка - нова версія Арестовича (ВІДЕО)

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Ракурс

«Вагнергейт» обростає новими версіями. Влада, журналісти та експерти продовжують пояснювати і припускати, чому провалилася спецоперація із затримання російських найманців, які воювали на Донбасі і були за крок до затримання в Україні влітку 2020 року.

Чи не було це змовою між колишнім президентом і Бурбою, щоби підставити владу, — таке припущення зробив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «1+1».

25 листопада він припустив, що екс-голова ГУР МО міг провалити спецоперацію в інтересах Порошенка заради гучного «Вагнергейту». Арестович вважає, що Бурба помилково або навмисно вчинив дії, які призвели до зриву спецоперації, яку сам і планував.

Бурба щонайменше авантюрним плануванням зробив так, що операція не могла не провалитись. Головною стратегічною помилкою було те, що він транзитною країною обрав Білорусь напередодні президентських виборів. Питання полягає ось у чому: чи був це злочинний задум з його боку? Тому що він зробив все, щоб бути невинуватим, щоби він був героєм, а операція провалилась таким чи іншим чином чи це було наслідком авантюрного планування, — заявив Арестович.

Він також розповів, що Бурба за власною ініціативою кілька разів переносив спецоперацію із затримання «вагнерівців».

Він приходить в СБУ і каже: «Давайте захоплювати». Вони кажуть: «Ми не можемо захоплювати, тому що немає процесуальних доказів того, що ці люди винні: фото зі зброєю або балачки по телефону, що я когось збивав, не є доказами в справі. Згідно з міжнародним законодавством, захопленим громадянам іншої країни протягом кількох годин має бути пред’явлено обвинувачення і лише після цього їх можна затримувати. Це було не готово. Бурба 24 липня, за свідченням цих офіцерів, приїжджає в СБУ і каже: «В нас нічого не готово, переносимо операцію, її неможливо реалізувати 25 липня. Більш того, є дані, що він почав активну фазу операції, тобто переміщення найманців в Білорусь поза відомом президента України або уповноважених ним осіб. Одноосібно. І потім поставив президента перед фактом. Згодом Бурба переніс операцію ще раз, — розповів Арестович в ефірі «плюсів».

Його підтримав нардеп-«слуга», член ТСК щодо «Вагнергейту», Олексій Жмеренецький. Він заявив: відсутні докази того, що колишній начальник ГУР отримав від президента чи глави його офісу наказ про перенесення спецоперації із затримання «вагнерівців».

Нагадаємо, що Єрмака незабаром викличуть на допит у ДБР у справі «Вагнергейту». Про це в ефірі «Право на владу» повідомив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Єрмака не допитували упродовж року, відколи ДБР розслідувало провадження у цій справі.