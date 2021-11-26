Аварія на шахті. Фото: Интерфакс

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У Росії на шахті «Листяжна» в Кузбасі загинули 52 людини через отруєння чадним газом.

Серед загиблих шість рятувальників та гірники. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Повідомляється, що на шахті «Листяжна» сталося задимлення в вентиляційному штреку, через це миттєво загинуло 11 осіб. У шахті зараз залишаються 46 людей. Наразі рятувальна операція призупинена через загрозу вибуху.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аварія на шахті «Червоний партизан», розташованій на тимчасово окупованій території Луганської області — у місті Вознесенівка Довжанського району, забрала життя щонайменше дев’яти гірників.

Джерело: Интерфакс