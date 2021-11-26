https://racurs.ua/ua/n163586-zahvoruvanist-na-koronavirus-padaie-ale-smertey-ne-menshaie-infografika.html

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Коронавірус в Україні вирує і відправляє українців на лікарняні ліжка. За минулу добу, 25 листопада, вірус виявили в 15 тис. 936 громадян. До лікарень потрапили 3 тис. 208 інфікованих.

Померли від хвороби 608 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в місті Київ (1 тис. 438 хворих), Запорізькій (1 тис. 75 захворілих), Дніпропетровській (1 тис. 22 випадків), Донецькій (970 інфікувань) і Полтавській (953 заражень) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 273 тис. 875 людей. Одну дозу отримали 81 тис. 516 людей, повністю імунізовані — 192 тис. 359 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває по всьому світу й рятує тисячі життів. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оцінила результати щеплень у Європі.