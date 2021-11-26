Чаус прийшов на засідання Антикорупційного суду в бронежилеті, фото - Судовий репортер

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Ракурс

Микола Чаус, екс-суддя Дніпровського суду Києва, прийшов 26 листопада на засідання Антикорупційного суду в бронежилеті.

Сьогодні відбулося підготовче засідання в справі колишнього столичного судді, якого обвинувачують в отриманні 150 тис. дол. хабаря.

Чаус перебуває під посиленою охороною і цілодобовим захистом Служби безпеки України.

Його адвокати заявили клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні. На їхню думку, відкритий розгляд створює ризики для життя та здоров’я підзахисного, під час розгляду буде оголошуватися закрита інформація, а також те, що через резонансність провадження журналісти можуть спотворювати інформацію про справу.

Однак колегія відмовила у закритому режимі розгляду справи.

Справа Чауса

На хабарі Чауса затримали понад п’ять років тому, лише нещодавно НАБУ завершило розслідування. За цей час Чаус встиг втекти, пожити у Молдові та стати жертвою викрадення.

У 2014 році Чаус виносив вироки у справах проти учасників Автомайдану, а згодом вів справу Геннадія Корбана.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Чауса на хабарі у 150 тис. дол., які суддя вимагав за «правильне» рішення у кримінальному провадженні, пов’язаному з розповсюдженням наркотиків.

Під час обшуку в будинку Чауса правоохоронці знайшли на його городі кілька закопаних скляних банок із грошима — там він зберігав хабар.

Затримати та заарештувати самого Чауса не могли через суддівський імунітет — згоду на це мала дати Верховна Рада, а депутати тоді перебували на канікулах.

Наступного дня після допиту він пішов у відпустку, а 22 серпня, як повідомили ЗМІ, суддя приватним літаком і з підробленим паспортом прибув до Кишинева.

Згодом Чауса оголосили у міжнародний розшук.

Правоохоронці Молдови затримали Чауса на запит України. Місцева антикорупційна прокуратура отримала запит на екстрадицію Чауса до України, але він попросив політичного притулку та залишився у країні під домашнім арештом.

У березні 2021 року в Молдові винесли остаточне рішення щодо надання політичного притулку Чаусу — колишньому судді в цьому відмовили. Стало зрозуміло, що найближчими місяцями його екстрадують до України, але невідомі викрали Чауса в центрі Кишинева: троє людей силоміць посадили в автомобіль і відвезли.

В МВС Молдови заявили, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали на територію України. Молдовські ЗМІ написали, що в Україну автомобілем, що належить посольству України, і вивезли екс-суддю.

Україна запевнила, що до викрадення Чауса не причетна.

У травні в соцмережах з’явилося відеозвернення Чауса, в якому він розповів, що живий і здоровий, і готовий надати правоохоронцям інформацію про викрадачів в обмін на гарантії безпеки.

30 липня Чауса в шортах знайшли у селі Мазурівка Вінницької області, що неподалік молдовського кордону. Після появи колишнього судді за нього розпочалася справжня боротьба між правоохоронними органами. Чауса намагалися затримати співробітники поліції, але СБУшники «відбили» його та доставили до Києва. У цей час за автомобілем СБУ із Чаусом гналися співробітники Антикорупційного бюро.

НАБУ затримало Чауса у лікарні «Феофанія» 3 серпня, а 6 серпня обвинувальний акт направили до суду 15 листопада.