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ДБР викрило військових, які вимагали хабарі за повернення із СЗЧ без покарання бійців

ДБР викрило військових, які вимагали хабарі за повернення із СЗЧ без покарання бійців

5 чер 2025, 11:14
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Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.

Верховна рада України ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину. На підставі цього закону Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку прописали процедуру безперешкодного повернення військовослужбовців.

Втім, військовослужбовці вирішили зробити цю процедуру «платною». Вони пропонували бійцям за 3 тис. дол. повернення до військової служби та призначення на посаду не пов’язану з залученням до виконання бойових дій.

2 червня одного з фігурантів затримали під час одержання другої частини оплати за «послугу».

Джерело: Ракурс


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