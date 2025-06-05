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ГБР разоблачило военных, требовавших взятки за возвращение из СОЧ без наказания бойцов
ГБР разоблачило военных, требовавших взятки за возвращение из СОЧ без наказания бойцовhttps://racurs.ua/n206837-gbr-razoblachilo-voennyh-trebovavshih-vzyatki-za-vozvraschenie-iz-soch-bez-nakazaniya-boycov.htmlРакурс
Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.
Верховна рада України ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину. На підставі цього закону Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку прописали процедуру безперешкодного повернення військовослужбовців.
Втім, військовослужбовці вирішили зробити цю процедуру «платною». Вони пропонували бійцям за 3 тис. дол. повернення до військової служби та призначення на посаду не пов’язану з залученням до виконання бойових дій.
2 червня одного з фігурантів затримали під час одержання другої частини оплати за «послугу».