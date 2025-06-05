У Прилуках рятувальник прибув ліквідовувати наслідки влучання дрона у свій будинок, де загинула його родина

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У Прилуках рятувальник прибув ліквідовувати наслідки влучання дрона у свій будинок, де загинула його родина.

Внаслідок російської атаки загинули його дружина, донька та однорічний онук.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, внаслідок атаки загинула дружина рятувальника, його донька — патрульна поліцейська, а також її однорічний син.

Загалом у Прилуках загинуло п’ятеро людей, ще восьмеро поранені.

За інформацією начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, армія рф атакувала Прилуки, попередньо, щонайменше шістьма ударними безпілотниками типу «Герань».