Російський дрон вбив дитину та поранив її матір на Київщині. Фото:

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Російський дрон-камікадзе влучив у приватний будинок у селі Хотів Обухівського району Київщини.

У вівторок, 2 листопада, БпЛА окупантів поцілив прямо в оселю, яка внаслідок вибуху та пожежі повністю вигоріла. Внаслідок атаки загинула дитина, ще одна людина дістала поранення. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що жертвою атаки росіяни стала дитина 2012 року народження, а його 38-річна матір зазнала поранень. Тіло дитини виявили під завалами вогнеборці, коли проводили пошуково-рятувальні роботи.

Пожежу вже ліквідували. Наразі розбирають конструкції. На місці також працюють психологи.

Нагадаємо, 3 листопада російські загарбники атакували одне з аграрних підприємств у Любарській громаді Житомирської області. Внаслідок обстрілу зазнали поранень четверо працівників. Один із них у тяжкому стані.