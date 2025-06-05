У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевих рятувальників

https://racurs.ua/ua/n206832-u-prylukah-bezpilotnyk-rf-vluchyv-u-budynok-nachalnyka-miscevyh-ryatuvalnykiv.html

Ракурс

У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.

Загинула його родина: дружина, донька — патрульна поліцейська і її однорічний син.

Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Постраждали цивільні цієї ночі також у Харкові. Там на двох локаціях ворог вдарив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовані, серед них — 4 дітей.