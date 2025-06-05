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У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевих рятувальників
У Прилуках безпілотник рф влучив у будинок начальника місцевих рятувальниківhttps://racurs.ua/ua/n206832-u-prylukah-bezpilotnyk-rf-vluchyv-u-budynok-nachalnyka-miscevyh-ryatuvalnykiv.htmlРакурс
У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.
Загинула його родина: дружина, донька — патрульна поліцейська і її однорічний син.
Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.
Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Постраждали цивільні цієї ночі також у Харкові. Там на двох локаціях ворог вдарив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовані, серед них — 4 дітей.
росія свідомо бʼє по цивільних. Цілить по домівках, де діти мають спати, а не гинути. Це — воєнний злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На полі бою. У міжнародних судах. На сторінках історії, — констатував Клименко.