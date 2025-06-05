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Ракурс
В Прилуках беспилотник рф попал в дом начальника местных спасателей

В Прилуках беспилотник рф попал в дом начальника местных спасателей

5 июн 2025, 09:11
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У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.

Загинула його родина: дружина, донька — патрульна поліцейська і її однорічний син.

Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Постраждали цивільні цієї ночі також у Харкові. Там на двох локаціях ворог вдарив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовані, серед них — 4 дітей.

росія свідомо бʼє по цивільних. Цілить по домівках, де діти мають спати, а не гинути. Це — воєнний злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На полі бою. У міжнародних судах. На сторінках історії, — констатував Клименко.

Источник: Ракурс


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