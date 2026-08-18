Российские дроны ударили по распределительному центру EVA в Броварах. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор РФ атакувала безпілотниками розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у місті Бровари на Київщині.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки на об'єкт люди не постраждали. На місці події працюють рятувальники, триває гасіння пожежі. Оцінити точний масштаб пошкоджень і втрат можна буде після завершення гасіння та обстеження об'єкта. Про це компанія EVA 18 серпня повідомила у Facebook.

Попередньо, вогонь міг пошкодити як склад інтернет-магазину EVA.UA, так і складські потужності, що забезпечують товарами офлайн-магазини мережі, — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що через обстріл можлива тимчасова відсутність окремих товарів у частині магазинів, а також затримки з виконанням деяких інтернет-замовлень. Через деякий час працівники контакт-центру EVA зв’яжуться з клієнтами, на чиї замовлення вплинула ситуація, та запропонують варіанти вирішення.

Нагадаємо, компанія Fozzy Group поінформувала, що повне відновлення постачання продукції до супермаркетів «Сільпо», «Фора» та Thrash планується до 24 серпня. Зараз триває перебудова логістики, бо розподільчі центри пошкоджені.