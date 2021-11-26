Судья Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете, фото - Судебный репортер

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Ракурс

Николай Чаус, экс-судья Днепровского суда Киева, пришел 26 ноября на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете.

Сегодня состоялось подготовительное заседание по делу бывшего столичного судьи, обвиняемого в получении 150 тыс. дол. взятки.

Чаус находится под усиленной охраной и круглосуточной защитой Службы безопасности Украины.

Его адвокаты заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. По их мнению, открытое разбирательство создает риски для жизни и здоровья подзащитного, во время разбирательства будет объявляться закрытая информация, а также то, что из-за резонансности производства журналисты могут искажать информацию о деле.

Однако коллегия отказала в закрытом режиме рассмотрения дела.

Дело Чауса

На взятке Чауса задержали более пяти лет назад, только недавно НАБУ завершило расследование. За это время Чаус успел убежать, пожить в Молдове и стать жертвой похищения.

В 2014 году Чаус выносил приговоры по делам против участников Автомайдана, а затем вел дело Геннадия Корбана.

9 августа 2016 года детективы НАБУ поймали Чауса на взятке в 150 тыс. долл., которые судья требовал за «правильное» решение в уголовном производстве, связанном с распространением наркотиков.

Во время обыска в доме Чауса стражи порядка нашли в его огороде несколько закопанных стеклянных банок с деньгами — там он хранил взятку.

Задержать и арестовать самого Чауса не могли из-за судейского иммунитета — согласие на это должна была дать Верховная Рада, а депутаты тогда находились на каникулах.

На следующий день после допроса он ушел в отпуск, а 22 августа, как сообщили СМИ, судья частным самолетом и с поддельным паспортом прибыл в Кишинев. Впоследствии Чаус был объявлен в международный розыск.

Правоохранители Молдовы задержали Чауса по запросу Украины. Местная антикоррупционная прокуратура получила запрос на экстрадицию Чауса в Украину, но он попросил политическое убежище и остался в стране под домашним арестом.

В марте 2021 года в Молдове было вынесено окончательное решение о предоставлении политического убежища Чаусу — бывшему судье в этом отказали. Стало ясно, что в ближайшие месяцы его экстрадируют в Украину, но неизвестные похитили Чауса в центре Кишинева: три человека насильно посадили в автомобиль и увезли.

В МВД Молдовы заявили, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие на территорию Украины. Молдавские СМИ написали, что в Украину автомобилем, принадлежащим посольству Украины, увезли и экс-судью.

Украина заверила, что к похищению Чауса не причастна.

В мае в соцсетях появилось видеообращение Чауса, в котором он рассказал, что жив и здоров, и готов предоставить правоохранителям информацию о похитителях в обмен на гарантии безопасности.

30 июля Чауса в шортах нашли в селе Мазуровка Винницкой области, недалеко от молдавской границы. После появления бывшего судьи за него началась борьба между правоохранительными органами. Чауса пытались задержать сотрудники полиции, но СБУшники «отбили» его и доставили в Киев. В это время за автомобилем СБУ с Чаусом гнались сотрудники Антикоррупционного бюро.

НАБУ задержало Чауса в больнице «Феофания» 3 августа, а 6 августа обвинительный акт направили в суд 15 ноября.