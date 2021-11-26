https://racurs.ua/n163586-zabolevaemost-kovidom-padaet-no-smertey-ne-stanovitsya-menshe-infografika.html

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Коронавирус в Украине бушует и отправляет украинцев на больничные койки. За минувшие сутки, 25 ноября, вирус обнаружили у 15 тыс. 936 граждан. В больницы попали 3 тыс. 208 инфицированных.

Умерли от болезни 608 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве (1 тыс. 438 больных), Запорожской (1 тыс. 75 заболевших), Днепропетровской (1 тыс. 22 случаев), Донецкой (970 инфицирований) и Полтавской (953 заражений) областях.

Прививки от коронавируса за минувшие сутки получили 273 тыс. 875 человек. Одну дозу получили 81 тыс. 516 человек, полностью иммунизированы — 192 тыс. 359 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру и спасает тысячи жизней. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила результаты вакцинации в Европе.