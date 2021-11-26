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Авария на шахте. Фото: Интерфакс
52 шахтера задохнулись в российской шахте — фото трагедииhttps://racurs.ua/n163587-52-shahtera-zadohnulis-v-rossiyskoy-shahte-foto-tragedii.htmlРакурс
В России на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека из-за отравления угарным газом.
Среди погибших шесть спасателей и горняки. Об этом сообщает российский «Интерфакс».
Сообщается, что на шахте «Листвяжная» произошло задымление в вентиляционном штреке, из-за этого мгновенно погибло 11 человек. В шахте сейчас остаются 46 человек. Сейчас спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва.
Напомним, ранее мы сообщали, что авария на шахте «Красный партизан», расположенной на временно оккупированной территории Луганской области — в городе Вознесеновка Должанского района, унесла жизни по меньшей мере девяти горняков.
Источник: Интерфакс
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