Бурба провалил спецоперацию ради Порошенко — новая версия Арестовича

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«Вагнергейт» обрастает новыми версиями. Власти, журналисты и эксперты продолжают объяснять и предполагать, почему провалилась спецоперация по задержанию российских наемников, воевавших на Донбассе. Они были в шаге от задержания в Украине летом 2020 года.

Не было ли это сговором между бывшим президентом и Бурбой, чтобы подставить власть — такое предположение сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «1+1».

25 ноября он предположил, что экс-глава ГУР МО мог провалить спецоперацию в интересах Петра Порошенко ради громкого «Вагнергейта». Арестович считает, что Бурба ошибочно или намеренно совершил действия, приведшие к срыву спецоперации, которую сам и планировал.

Бурба, по меньшей мере, авантюрным планированием сделал так, что операция не могла не провалиться. Главной стратегической ошибкой было то, что он транзитной страной избрал Беларусь накануне президентских выборов. Вопрос состоит в следующем: был ли это преступный замысел с его стороны? Потому что он сделал все, чтобы быть невиновным, чтобы он был героем, а операция провалилась таким или иным образом, или это было следствием авантюрного планирования, — заявил Арестович.

Он также рассказал, что Бурба по собственной инициативе несколько раз переносил спецоперацию по задержанию «вагнеровцев».

Он приходит в СБУ и говорит: «Давайте захватывать». Они говорят: «Мы не можем захватывать, потому что нет процессуальных доказательств того, что эти люди виноваты: фото с оружием или разговоры по телефону, что я кого-то сбивал, не являются доказательствами в деле. Согласно международному законодательству, захваченным гражданам другой страны в течение нескольких часов должны быть предъявлены обвинения и только после этого они могут задерживаться. Это было не готово. Бурба 24 июля, по свидетельству офицеров, приезжает в СБУ и говорит: «У нас ничего не готово, переносим операцию, ее невозможно реализовать 25 июля. Более того, есть данные, что он начал активную фазу операции, то есть перемещение наемников в Беларусь без ведома президента Украины или уполномоченных им лиц. Единолично. И потом поставил президента перед фактом». Затем Бурба перенес операцию еще раз, — рассказал Арестович в эфире «плюсов».

Его поддержал нардеп-слуга, член ВСК Рады по «Вагнергейту», Алексей Жмеренецкий. Он заявил: нет доказательств того, что бывший начальник ГУР получил от президента или главы его офиса приказ о переносе спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Напомним, что главу ОП Ермака вскоре вызовут на допрос в ГБР по делу «Вагнергейта». Об этом в эфире «Право на власть» сообщил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. Ермака не допрашивали в течение года, пока ГБР расследовало производство по этому делу.