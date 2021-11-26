Последствия ДТП в Харькове, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n163604-dtp-v-harkove-voditel-gruzovika-byl-netrezvym.html

Ракурс

Водитель грузовика MAN, приведший к смертельному ДТП на въезде в Харьков, управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Он задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В Харькове на въезде в город вчера, 25 ноября, произошло масштабное ДТП — автомобиль Chevrolet Nubira, пересекавший перекресток на зеленый сигнал светофора, столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, который пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения грузовик перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, раздавив находившееся там такси Renault Logan. Погибли все три человека, которые были в такси.

Также был поврежден автомобиль Suzuki СХ-4 и еще один грузовик MAN, который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.

По информации местных СМИ, двое из четырех пострадавших в этом ДТП, которые были госпитализированы, уже покинули больницу после оказания медицинской помощи. Еще один пострадавший находится в нейрохирургии — в него улетел щебень, но его жизни угрозы нет. Кроме того, в больнице под охраной полиции находится водитель фуры — у него рана в области локтевого сустава.