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Ракурс
Последствия ДТП в Харькове, фото: Нацполиция

ДТП в Харькове — водитель грузовика был нетрезвым

26 ноя 2021, 12:53
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Водитель грузовика MAN, приведший к смертельному ДТП на въезде в Харьков, управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Он задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В Харькове на въезде в город вчера, 25 ноября, произошло масштабное ДТП — автомобиль Chevrolet Nubira, пересекавший перекресток на зеленый сигнал светофора, столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, который пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения грузовик перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, раздавив находившееся там такси Renault Logan. Погибли все три человека, которые были в такси.


Также был поврежден автомобиль Suzuki СХ-4 и еще один грузовик MAN, который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.

По информации местных СМИ, двое из четырех пострадавших в этом ДТП, которые были госпитализированы, уже покинули больницу после оказания медицинской помощи. Еще один пострадавший находится в нейрохирургии — в него улетел щебень, но его жизни угрозы нет. Кроме того, в больнице под охраной полиции находится водитель фуры — у него рана в области локтевого сустава.

Источник: Ракурс


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