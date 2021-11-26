COVID-сертификат. Фото: Дія

https://racurs.ua/n163603-covid-sertifikat-teper-mojno-skachat-v-diyi-kak-eto-sdelat.html

Ракурс

COVID-сертификат теперь можно загрузить в «Дії» в формате PDF — раньше эта функция была доступна только на онлайн-портале.

Теперь процедура генерирования и загрузки сертификата будет простой и не потребует значительных усилий. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сделали это для вашего удобства, поскольку посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR, — объяснил Федоров.



Сертификат действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификат для переболевших инфекцией добавили в «Дії» — его смогут получить только те граждане, у которых врач диагностировал коронавирус и внес данные в соответствующую систему.