Ахметов готовит госпереворот — Зеленский заявил о секретных записях

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Ракурс

Ринат Ахметов подготавливает государственный переворот. Президент Владимир Зеленский заявил, что бизнесмена и олигарха якобы «извне вовлекают в процесс».

У нас есть звуковая информация, в которой представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это «подстава» Ахметова, — рассказал президент на пресс-марафоне 26 ноября.

Зеленский пригласил Ахметова на Банковую «послушать эту информацию» (или в соответствующие органы).

У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация представителей Украины и России, где обсуждают участие Ахметова в госперевороте в Украине. Что он готов выделить на это миллиард долларов. Это «подстава» бизнесмена Рината Ахметова. Его вовлекают в войну против государства Украины. Нельзя воевать против своего народа и президента, избранного народом Украины, — заявил президент.

После этого слово взял Савик Шустер, работающий на канале Ахметова. Он заявил: ему тяжело поверить, что Ахметов готовит госпереворот.

Зеленский ответил, что это намерение не самого Ахметова, а «близкие к нему люди обсуждают с россиянами тему о том, что сегодня Ахметов готов приобщиться к организации госпереворота».

Президент заявил, что «Ахметова вовлекают в это». Вовлекает его близкое окружение. При этом сам Зеленский заявил, что он «не верит в госперевороты».

Впоследствии Зеленский отказался детализировать информацию о звуковой записи, а также агентурной информации. Голоса Ахметова на этих записях вроде бы нет.

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Зеленский проводит пресс-марафон по случаю экватора каденции. Марафон «30 вопросов президенту Украины» началась в 12.00 в коворкинге Creative States Arsenal и продлится три часа. Президент будет отвечать на вопросы журналистов из 30 украинских и международных СМИ.