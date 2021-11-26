Зеленский на экваторе — президент устроил пресс-марафон, фото - pixabay

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Владимир Зеленский 26 ноября проводит пресс-марафон, посвященный экватору его каденции в должности президента Украины.

Мероприятие «30 вопросов президенту Украины» продлится три часа. Оно проходит в Creative States Arsenal.

На пресс-марафон пригласили журналистов из тридцати изданий. Представителей СМИ поделили на группы по шесть человек.

Предыдущая масштабная пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая, в 2019 году общение главы государства со СМИ также проходило в формате пресс-марафона. Зеленский отвечал на вопросы СМИ в фуд-корте 14 часов.

Напомним, что 24 ноября партия «Слуга народа» объявила бойкот телеканалам «Украина 24» и «Украина», которые находятся под контролем Рината Ахметова.

Ранее представители Офиса президента не пришли на эфир «Свободы слова с Савиком Шустером», на котором экс-глава ГУР Василий Бурба обвинил Андрея Ермака в срыве операции по задержанию «вагнеровцев».

В начале ноября журналисты «Суспільного» заявили о давлении на журналистов со стороны Офиса президента.