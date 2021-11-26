Мигранты Лукашенко устроили ему овацию на границе с Польшей

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Ракурс

Александр Лукашенко 26 ноября прибыл на белорусско-польскую границу.

На камеры госСМИ он пообщался с мигрантами в лагере. Иностранцы устроили Лукашенко овацию в одном из логистических центров, где содержат мигрантов.

Одной из женщин, у которой якобы пропали без вести пять членов семьи, он заявил:

Ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах.

О желании мигрантов попасть в ЕС Лукашенко ответил:

Это ваша воля, пройдете — идите.

Кроме того, Лукашенко на границе сделал несколько очередных заявлений. Например, о том, что власти Беларуси силой не будут выдворять мигрантов (власти Беларуси и России называют их беженцами — «Ракурс»), а также о том, что Минск не будет препятствовать прорыву мигрантов на Запад.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, на территории страны кроме 2-тысячного лагеря беженцев находятся еще 2−3 тыс. мигрантов. Лукашенко на границе добавил, что «беженцы из Афганистана идут в западном направлении не только через Беларусь, но и через Украину».

Еще он считает, что США используют миграционный кризис на границе с ЕС, чтобы развязать войну. События на границе Лукашенко назвал «этапом бунта или „цветной революцией“».

По его мнению, подключение НАТО к урегулированию ситуации с беженцами это «не что иное, как провоцирование войны». США якобы ведут войну «руками поляков, прибалтов и украинцев».