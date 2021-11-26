Мігранти Лукашенка влаштували йому овацію на кордоні з Польщею (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163598-migranty-lukashenka-vlashtuvaly-yomu-ovaciu-na-kordoni-z-polscheu-video.htmlРакурс
Олександр Лукашенко 26 листопада прибув на білорусько-польський кордон.
На камери держЗМІ він поспілкувався з мігрантами у таборі. Іноземці влаштували Лукашенку овацію в одному із логістичних центрів, в якому утримують мігрантів.
Одній з жінок, у якої нібито зникли безвісти п’ять членів сім’ї, він заявив:
У жодному разі не гратимемо і робитимемо політику на ваших долях.
Про бажання мігрантів потрапити до ЄС Лукашенко відповів:
Це ваша воля, пройдете — йдіть.
Крім того, Лукашенко на кордоні зробив кілька чергових заяв. Наприклад, про те, що влада Білорусі силою не видворятиме мігрантів (влада Білорусі і Росїї називає їх біженцями — «Ракурс»), а також про те, що Мінськ не перешкоджатиме прориву мігрантів на Захід.
За словами самопроголошеного президента Білорусі, на території країни, крім 2-тисячного табору біженців, перебувають ще 2−3 тис. мігрантів. Лукашенко на кордоні додав, що «біженці з Афганістану йдуть у західному напрямку не лише через Білорусь, а й через Україну».
Ще він вважає: США використовують міграційну кризу на кордоні з ЄС, щоб розв’язати війну. Події на кордоні Лукашенко назвав «етапом бунту або „кольорової“ революцією»".
На його думку, підключення НАТО до врегулювання ситуації з біженцями є нічим іншим, як провокування війни. США нібито розв’язують війну «руками поляків, прибалтів та українців».
Вони осторонь спостерігатимуть і зброю поставлятимуть для того, щоб ми вбивали один одного і економіка опустилася. Вони знову з доларом, який зараз друкують, прийдуть сюди, щоб допомогти нам, — заявив Лукашенко.