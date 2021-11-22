Олександр Лукашенко, фото: Vnews.agency

https://racurs.ua/ua/n163395-poyidut-cherez-donbas-lukashenko-prygrozyv-polyakam-naslidkamy-perekryttya-kordonu.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, вирішив застерегти поляків від закриття кордону з Білоруссю, заявивши, що їм в такому разі їм доведеться налагоджувати сполучення з Росією через окуповані райони Донбасу.

Про це Лукашеко заявив сьогодні, 22 листопада, під час зустрічі зі своїми помічниками у Гродненській області Білорусі, повідомляє державне білоруське агентство БелТА.

Я в цьому плані лише можу сказати: закриють — будь ласка. Якщо зручніше, закривайте. Але треба спочатку подумати, як вони спілкуватимуться з Росією, Китаєм, взагалі зі сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко «відстроять», — заявив Лукашенко.

Згодом він пояснив, що про сполучення через Донбас говорив «образно».

Їх там ніхто не чекає. Там кордон з Україною у Росії закритий, — зазначив Лукашенко.



Також Лукашенко заявив, що всередині Польщі накопичилося безліч проблем. Зокрема Лукашенко запевнив, що жителі Польщі нібито піднялися на захист біженців, які намагаються прорватися через зовнішній кордон Євросоюзу з Білорусі.

Джерело: БелТА