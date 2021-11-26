Фейковий ковід-сертифікат – МОЗ створює групу для розслідувань. Фото: Дія

https://racurs.ua/ua/n163597-feykovyy-kovid-sertyfikat-moz-stvoruie-grupu-dlya-rozsliduvan.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак деякі українці купують ковід-сертифікати замість того, щоб зробити щеплення.

Порушують закон і медичні працівники, які вносять дані пацієнтів про щеплення в електронну систему. Як борються з такими випадками, розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Такі випадки є, і з цим доволі важко працювати, тому що доводиться мати справу з неетичною поведінкою. Але такі випадки все одно з часом набувають розголосу. Наприклад, людина з такою фейковою вакциною потрапляє до лікарні, де й з’ясовується, чи вона вакцинована, чи ні, — зазначив санлікар.

За його словами, наразі Міністерство охорони здоров’я формує окрему робочу групу, яка буде розслідувати смертельні випадки від COVID-19 серед пацієнтів, в яких є повний курс вакцинації. Зазвичай людина, яка потрапляє до лікарні, рано чи пізно зізнається, чи справжня у неї була вакцинація.

Також Кузін розповів, чи ведуться розслідування щодо лікарів-порушників. Спочатку пацієнт має повідомити про фейковий ковід-сертифікат, а отримати справжнє щеплення може лише після надання свідчень поліції. Таким чином правоохоронці можуть відкривати кримінальні справи проти лікарів.

Нагадаємо, в Мукачеві фейкові ковід-документи продавали на автостанції. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Покупці не проходили жодного медобстеження та отримували фальсифікований документ всього за 350 грн.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»