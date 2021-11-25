У світі триває епідемія коронавірусу, фото: агентство «Анадолу»

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Єврокомісія рекомендує змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

Єврокомісар Дідьє Рейндерс заявив про це під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє видання «Європейська правда».

Зазначається, що у відомстві пропонують запровадити дев’ятимісячний термін дії сертифіката про вакцинацію від коронавірусу. Термін дії сертифіката пропонують відраховувати від часу отримання другої дози вакцини.

Після завершення цього терміну необхідна буде додаткова (бустерна) доза вакцини.

За словами єврочиновника, такі терміни ґрунтуються на рекомендаціях учених, котрі вважаються, що після завершення повного курсу вакцинації від COVID-19 захист починає слабшати через шість місяців, і ще три місяці надаються, щоб люди мали час щепитися бустерною дозою.

Водночас у Єврокомісії ще не визначилися з тим, як довго діятиме сертифікат після отримання бустерної дози вакцини. Річ у тім, що бустерна доза може давати довший захист від коронавірусу, ніж перший курс вакцинації

Комісія буде пильно слідкувати за новими науковими даними щодо цього. І на їх основі Комісія може пізніше виступити із певними пропозиціями щодо терміну дії, — зазначив Рейндерс.

У країнах Євросоюзу наразі діє різний підхід до бустерної дози — так, у деяких з них третю дозу вакцини пропонують лише особам, старше 65 років. За словами Рейндерса, Єврокомісія працює над уніфікацією правил.

Ми прагнемо, щоб більше і більше людей змогли отримати додаткову дозу після шести місяців, — зазначив він.

Рейндерс наголосив, що власники сертифікатів Євросоюзу не повинні бути об'єктами обмежень, незалежно від того, куди вони прямують в ЄС. Ті, хто не має сертифікатів, також повинні мати змогу мандрувати, але від них можуть вимагати пройти тест до чи після приїзду.

Водночас, ми пропонуємо зберегти винятки з обмежень для певних груп, таких як водії вантажівок, діти або жителі транскордонних регіонів, — зазначив він.

Щодо дітей, пропонуються такі нові правила:

дітям до шести років дозволять подорожувати до ЄС без будь-яких обмежень;

дітям від шести до 12 років подорожі без обмежень будуть дозволені, якщо вони прибуватимуть з країн, не віднесених до «темно-червоної зони». В іншому випадку вони повинні мати сертифікат або негативний тест;

до дітей старше 12 років застосовуватимуться ті ж правила, що і до дорослих.

Крім того, Єврокомісія пропонує змінити критерії, які використовуються для кольорової мапи країн, на якій вказується рівень поширення коронавірусу. Ключовими будуть три критерії:

рівень нових випадків;

рівень вакцинації;

рівень тестування.

Єврокомісія запропонує продовжити дію правил щодо європейського COVID-сертифікату після наступного літа, щоб ми могли продовжити використання його у боротьбі з пандемією. Ми пропонуємо скоординований підхід країн ЄС до використання сертифікатів для подорожей, — зазначив Рейндерс.



За словами Рейндерса, Єврокомісія хоче, щоб нові правила почали діяти 10 січня 2022 року. Для цього їх має затвердити Рада ЄС.

Джерело: «Європейська правда»