“Дія” запустила генерацію COVID-сертифікатів на основі ПЛР-тесту — деталі

https://racurs.ua/ua/n163553-diya-zapustyla-generaciu-covid-sertyfikativ-na-osnovi-plr-testu-detali.html

Ракурс

Як отримати COVID-сертифікат на основі негативного ПЛР-тесту, розповіли у застосунку «Дія». У пункті меню COVID-сертифікати в «Дії» користувачу пропонують згенерувати один із трьох типів сертифікатів:

вакцинації,

одужання,

негативний ПЛР-тест.

COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту

Згенерувати короткостроковий сертифікат можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в «Дії» потрібно зайти в пункт меню «Послуги», там обрати пункт «COVID-сертифікати» та натиснути «Згенерувати сертифікат».

Далі треба надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до «Дії». Після цих кроків дані підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із іншими цифровими документами в додатку. Процес формування цифрового документа займає кілька хвилин.

Ковід-сертифікат, сформований на основі лабораторного тесту на полімеразну ланцюгову реакцію, діє 72 години з моменту здачі аналізу.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я України 1 листопада запустили в «Дії» бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів.

Наразі в застосунку Дія також доступні COVID-сертифікати про вакцинацію:

міжнародний;

внутрішні — «жовтий» та «зелений».

«Жовтий» сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. Міжнародний та «зелений» діють 365 днів.