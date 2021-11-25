Кросовер Skoda перетворили на місяцехід. Фото: XTend Design

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Сучасні автомобілі чеської автомарки Skoda надихнули конструкторів на створення місяцехода.

Британсько-чеське дизайнерське агентство представило Luniaq — місяцехід, зовнішність якого натхненна автомобілями «Шкода». Ровер побудували з оглядкою на електричний кросовер Skoda Enyaq. В основі машини лежить платформа багатоцільового космічного дослідницького корабля NASA MMSEV, а кабіна місяцехода розрахована на чотирьох осіб. Про це повідомляє XTend Design.

Схожість з автомобілями Skoda практично непомітна, якщо не брати до уваги шестикутне віконце спереду, що імітує форму фальшьрешітки радіатора Enyaq. Вікна місяцехода виготовили з прозорого алюмінію, який вважається більш стійким до мікрометеоритів, ніж скло. Додатковий захист від радіації забезпечують шари поліетилену.

Транспортний засіб оснащений стереоскопічними камерами для сканування місячного ландшафту і створення 3D-моделі поверхні. Це дозволить управляти ровером дистанційно. Крім того, транспорт має й повністю автономний режим. Шість коліс виготовлені за безповітряною технологією Michelin Tweel, що виключає ризик проколу.

Нагадаємо, військово-промислова компанія Northrop Grumman зі США розробила місяцехід для астронавтів NASA, які братимуть участь у місії «Артеміда». Новинка отримала назву LTV й може працювати автономно.

Джерело: XTend Design