Кроссовер Skoda превратили в луноход. Фото: XTend Design

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Современные автомобили чешской автомарки Skoda вдохновили конструкторов на создание лунохода.

Британско-чешское дизайнерское агентство представило Luniaq — луноход, внешность которого вдохновлена автомобилями «Шкода». Ровер построили с оглядкой на электрический кроссовер Skoda Enyaq. В основе машины лежит платформа многоцелевого космического исследовательского корабля NASA MMSEV, а кабина лунохода рассчитана на четырех человек. Об этом сообщает XTend Design.

Сходство с автомобилями Skoda практически незаметное, если не считать шестиугольное окошко спереди, имитирующее форму фальшьрешетки радиатора Enyaq. Окна лунохода изготовили из прозрачного алюминия, который считается более устойчивым к микрометеоритам, чем стекло. Дополнительную защиту от радиации обеспечивают слои полиэтилена.

Транспортное средство оснащено стереоскопическими камерами для сканирования лунного ландшафта и создания 3D-модели поверхности. Это позволит управлять ровером дистанционно. Кроме того, транспорт имеет и полностью автономный режим. Шесть колес изготовлены по безвоздушной технологии Michelin Tweel, что исключает риск прокола.

Напомним, военно-промышленная компания Northrop Grumman из США разработала луноход для астронавтов NASA, которые будут участвовать в миссии «Артемида». Новинка получила название LTV и может работать автономно.

Источник: XTend Design