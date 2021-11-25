Ракурсhttps://racurs.ua/
Найкращі будинки 2021 року показали на фото. Фото: прес-служба
Найкращі будинки 2021 року показали на фотоhttps://racurs.ua/ua/n163551-naykraschi-budynky-2021-roku-pokazaly-na-foto.htmlРакурс
Міжнародна премія Dezeen Awards визначила переможців у 2021 році на найкращі архітектурні споруди.
У 2021 році на премію в категорії «Архітектура» було подано 1551 заявку. Про це повідомляє прес-служба премії.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Ліверпулі продають будинок одного з учасників легендарного гурту The Beatles Джорджа Харрісона. У цьому будинку Харрісона виріс і разом з Полом Маккартні і Джоном Ленноном провів перші репетиції їхньої шкільної групи, яка згодом стала The Beatles.
.