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Ракурс
Найкращі будинки 2021 року показали на фото. Фото: прес-служба

Найкращі будинки 2021 року показали на фото

25 лис 2021, 13:56
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Міжнародна премія Dezeen Awards визначила переможців у 2021 році на найкращі архітектурні споруди.

У 2021 році на премію в категорії «Архітектура» було подано 1551 заявку. Про це повідомляє прес-служба премії.

Найкращі будинки 2021 року показали на фото. Фото: прес-служба

Найкращі будинки 2021 року показали на фото. Фото: прес-служба

Найкращі будинки 2021 року показали на фото. Фото: прес-служба


Найкращі будинки 2021 року показали на фото. Фото: прес-служба

Найкращі будинки 2021 року показали на фото. Фото: прес-службаНагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Ліверпулі продають будинок одного з учасників легендарного гурту The Beatles Джорджа Харрісона. У цьому будинку Харрісона виріс і разом з Полом Маккартні і Джоном Ленноном провів перші репетиції їхньої шкільної групи, яка згодом стала The Beatles.

Джерело: Ракурс


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