Найкращі будинки 2021 року показали на фото. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n163551-naykraschi-budynky-2021-roku-pokazaly-na-foto.html

Ракурс

Міжнародна премія Dezeen Awards визначила переможців у 2021 році на найкращі архітектурні споруди.

У 2021 році на премію в категорії «Архітектура» було подано 1551 заявку. Про це повідомляє прес-служба премії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Ліверпулі продають будинок одного з учасників легендарного гурту The Beatles Джорджа Харрісона. У цьому будинку Харрісона виріс і разом з Полом Маккартні і Джоном Ленноном провів перші репетиції їхньої шкільної групи, яка згодом стала The Beatles.