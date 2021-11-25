«Дія» запустила генерацию COVID-сертификатов на основе ПЦР-теста

https://racurs.ua/n163553-diya-zapustila-generaciu-covid-sertifikatov-na-osnove-pcr-testa.html

Ракурс

Как получить COVID-сертификат на основе отрицательного ПЦР-теста, рассказали в приложении «Дія». В пункте меню COVID-сертификаты в «Дія» пользователю предлагают сгенерировать один из трех типов сертификатов:

вакцинации,

выздоровления,

отрицательный ПЦР-тест.

COVID-сертификат на основе ПЦР-теста

Сгенерировать краткосрочный сертификат можно так же, как и COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в «Дії» нужно зайти в пункт меню «Услуги», там выбрать пункт «COVID-сертификаты» и нажать «Сгенерировать сертификат».

Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в «Дії». После этих шагов данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс формирования цифрового документа занимает несколько минут.

Ковид-сертификат, сформированный на основе лабораторного теста на полимеразную цепную реакцию, действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины 1 ноября запустили в «Дії» бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов.

В настоящее время в приложении «Дія» также доступны COVID-сертификаты о вакцинации:

международный;

внутренние — «желтый» и «зеленый».

«Желтый» сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. Международный и «зеленый» действуют 365 дней.