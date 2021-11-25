В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: агентство «Анадолу»

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Еврокомиссия рекомендует изменить срок действия сертификатов о вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 для поездок в страны Евросоюза.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс заявил об этом на брифинге в Брюсселе, сообщает издание «Европейская правда».

Отмечается, что в ведомстве предлагают ввести девятимесячный срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса. Срок действия сертификата предлагают отсчитывать с момента получения второй дозы вакцины.

По истечении этого срока необходима дополнительная (бустерная) доза вакцины.

По словам еврочиновника, такие сроки основываются на рекомендациях ученых, считающих, что после завершения полного курса вакцинации от COVID-19 защита начинает ослабевать спустя шесть месяцев, и еще три месяца предоставляются, чтобы у людей было время привиться бустерной дозой.

В то же время, в Еврокомиссии еще не определились с тем, как долго будет действовать сертификат после получения бустерной дозы вакцины. Дело в том, что бустерная доза может давать более длительную защиту от коронавируса, чем первый курс вакцинации.

Комиссия будет пристально следить за новыми научными данными по этому поводу. И на их основе Комиссия может позже выступить с определенными предложениями по сроку действия, — отметил Рейндерс.

В странах Евросоюза действует разный подход к бустерной дозе — так, в некоторых из них третью дозу вакцины предлагают только лицам старше 65 лет. По словам Рейндерса, Еврокомиссия работает над унификацией правил.

Мы стремимся, чтобы больше и больше людей смогли получить дополнительную дозу после шести месяцев, — отметил он.

Рейндерс подчеркнул, что владельцы сертификатов Евросоюза не должны быть объектами ограничений, независимо от того, куда они направляются в ЕС. Те, у кого нет сертификатов, также должны иметь возможность путешествовать, но от них могут потребовать пройти тест до или после приезда.

В то же время мы предлагаем сохранить исключения из ограничений для определенных групп, таких как водители грузовиков, дети или жители трансграничных регионов, — отметил он.

Что касается детей, предлагаются следующие новые правила:

детям до шести лет разрешат путешествовать в ЕС без каких-либо ограничений;

детям от шести до 12 лет путешествия без ограничений будут разрешены, если они будут прибывать из стран, не отнесенных к «темно-красной зоне». В противном случае они должны будут иметь сертификат или отрицательный тест;

к детям старше 12 лет будут применяться те же правила, что и к взрослым.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает изменить критерии, используемые для цветной карты стран, указывающей уровень распространения коронавируса. Ключевыми будут три критерия:

уровень новых случаев;

уровень вакцинации;

уровень тестирования

Еврокомиссия предложит продолжить действие правил европейского COVID-сертификата после следующего лета, чтобы мы могли продолжить использование его в борьбе с пандемией. Мы предлагаем скоординированный подход стран ЕС к использованию сертификатов для путешествий, — отметил Рейндерс.

По словам Рейндерса, Еврокомиссия хочет, чтобы новые правила стали действовать с 10 января 2022 года. Для этого их должен утвердить Совет ЕС.