Больницу «Феофанию» зимой откроют для всех украинцев. Фото: УП

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Клиническая больница «Феофания» станет доступной для всех украинцев уже зимой.

Ранее в этом элитном медучреждении лечились дипломаты, топ-чиновники и люди, имеющие особые заслуги перед Украиной. Однако с 1 января 2022 года лечение в «Феофании» станет доступным для всех граждан. В следующем году запланирован переход на финансирование по программе медицинских гарантий ведомственных больниц, учреждений министерств и Национальной академии наук. Об этом 25 ноября сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам охраны здоровья Михаил Радуцкий в Telegram.

По его словам, сейчас «Феофания» подчиняется Государственному управлению делами, а помощь там оказывают государственным служащим. Радуцкий напомнил, что президент Владимир Зеленский инициировал открыть «Феофанию» для всех пациентов. Над реализацией этой задачи парламентский комитет и Минздрав работали два года.

Вчера, 24 ноября, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с 1 января «Феофания» начнет принимать пациентов по приоритетным пакетам медицинских услуг.

По моему убеждению, специальные больницы или санатории — это пережитки советских времен, когда «элита» жила отдельно от простого народа. Я понимаю, зачем отдельные медицинские учреждения военным, но депутат или чиновник Кабмина, местной администрации должен пользоваться теми же медицинскими услугами, что и пенсионер или учитель, — отметил Радуцкий.

Напомним, в ноябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский лечился в «Феофании». Некоторые политики тогда заявляли, что лечение главы государства обходится бюджету в миллион гривен в сутки.