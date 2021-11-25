Лікарню «Феофанію» взимку відкриють для всіх українців. Фото: УП

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Клінічна лікарня «Феофанія» стане доступною для всіх українців вже взимку.

Раніше в цьому елітному медзакладі лікувалися дипломати, топ-чиновники й люди, які мають особливі заслуги перед Україною. Однак з 1 січня 2022 року лікування у «Феофанії» стане доступним для всіх громадян. Лікарня увійде до єдиного медичного простору в межах реформи галузі. Наступного року заплановано перехід на фінансування за програмою медичних гарантій відомчих лікарень, закладів міністерств та Національної академії наук. Про це 25 листопада повідомив голова комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький у Telegram.

За його словами, зараз «Феофанія» підпорядковується Державному управлінню справами, а допомогу там надають державним службовцям. Радуцький нагадав, що президент Володимир Зеленський ініціював відкрити «Феофанію» для всіх пацієнтів. Над реалізацією цього завдання парламентський комітет та МОЗ працювали два роки.

Вчора, 24 листопада, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що з 1 січня «Феофанія» почне приймати пацієнтів за пріоритетними пакетами медичних послуг.

На моє переконання, спеціальні лікарні або санаторії — це пережитки радянських часів, коли «еліта» жила окремо від простого народу. Я розумію, навіщо окремі медичні заклади військовим, але депутат або чиновник Кабміну, місцевої адміністрації повинен користуватись тими ж медичними послугами, що й пенсіонер або вчитель, — зазначив Радуцький.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року президент України Володимир Зеленський лікувався у «Феофанії». Деякі політики тоді заявляли, що лікування глави держави обходиться бюджету у мільйон гривень на добу.