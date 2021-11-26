Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Фейковый ковид-сертификат – Минздрав создает группу для расследований. Фото: Дія

Фейковый ковид-сертификат — Минздрав создает группу для расследований

26 ноя 2021, 11:46
999

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако некоторые украинцы покупают ковид-сертификаты вместо того, чтобы привиться.

Нарушают закон и медицинские работники, которые вносят данные пациентов о прививках в электронную систему. Как борются с подобными случаями, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Такие случаи есть, и с этим достаточно тяжело работать, потому что приходится иметь дело с неэтичным поведением. Но такие случаи все равно со временем получают огласку. Например, человек с такой фейковой вакциной попадает в больницу, где и выясняется, вакцинирован он или нет, — отметил санврач.

По его словам, Министерство здравоохранения формирует отдельную рабочую группу, которая будет расследовать смертельные случаи от COVID-19 среди пациентов, получивших полный курс вакцинации. Обычно человек, который попадает в больницу, рано или поздно признается, вакцинировался ли он на самом деле.

Также Кузин рассказал, ведутся ли расследования в отношении врачей-нарушителей. Сначала пациент должен сообщить о фейковом ковид-сертификате, а получить настоящую прививку может только после предоставления показаний полиции. Таким образом правоохранители могут возбуждать уголовные дела против врачей.


Напомним, в Мукачево фейковые ковид-документы продавали на автостанции. Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. Покупатели не проходили ни одного медобследования и получали фальсифицированный документ всего за 350 грн.

Источник: «Интерфакс-Украина»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров