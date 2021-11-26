Аллея в Египте. Фото: Ahram

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В Египте открыли уникальную отреставрированную аллею, по которой раньше передвигались процессии фараонов.

На аллее представлены 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов с человеческими головами. Об этом сообщает Ahram.

25 ноября в египетском Луксоре торжественно открыли Аллею сфинксов, которая исторически соединяла Карнакский и Луксорский храмы. Власти устроили масштабное шоу с историческим костюмированным представлением.

По версии ученых, аллею длиной 2,7 километра построили в период правления 18-й династии фараонов (примерно в XVI веке до н. э.). Строительство началось при фараоне Тутмосе III и царице Хатшепсут. Всего на ней — более тысячи статуй.

На первой части аллеи располагаются сфинксы с головами барана и телом льва, а на второй — сфинксы с человеческой головой, которые возводили при фараонах 30-й династии.

Дорога была засыпана песком в течение многих веков. Восстанавливать памятник начали в 1940-х годах. Из-за этого власти снесли незаконные постройки и переселили жителей в новый район.

Напомним, ранее мы сообщали, что гробницу фараона Джосера, которую обнаружили в 1928 году, власти Египта открыли после реставрации. Гробница была построена в период между 2667 и 2648 годами до нашей эры.

Источник: Ahram