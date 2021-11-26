Алея в Єгипті. Фото: Ahram

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Ракурс

У Єгипті відкрили унікальну відреставровану алею, якою раніше пересувалися процесії фараонів.

На алеї представлено 250 сфінксів із баранячими головами та 807 сфінксів із людськими головами. Про це повідомляє Ahram.

25 листопаду в єгипетському Луксорі урочисто відкрили Алею сфінксів, яка історично поєднувала Карнакський і Луксорський храми. Влада влаштувала масштабне шоу з історичною костюмованою виставою.

За версією вчених, алею завдовжки 2,7 кілометра збудували в період правління 18-ї династії фараонів (приблизно в XVI столітті до н. е.). Будівництво почалося за фараона Тутмоса III і цариці Хатшепсут. Усього на ній понад тисяча статуй.

На першій частині алеї розташовуються сфінкси з головами барана й тілом лева, а на другій сфінкси з людською головою, які зводили за фараонів 30-ї династії.

Дорога була засипана піском протягом багатьох століть. Відновлювати пам’ятник почали у 1940-х роках. Через це влада знесла незаконні споруди й переселила мешканців у новий район.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гробницю фараона Джосера, яку виявили в 1928 році, влада Єгипту відкрила після реставрації. Гробниця була побудована в період між 2667 і 2648 роками до нашої ери.

Джерело: Ahram