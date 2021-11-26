Унікальну алею сфінксів, якою ходили фараони, відкрили в Єгипті (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163596-unikalnu-aleu-sfinksiv-yakou-hodyly-faraony-vidkryly-v-iegypti-foto.htmlРакурс
У Єгипті відкрили унікальну відреставровану алею, якою раніше пересувалися процесії фараонів.
На алеї представлено 250 сфінксів із баранячими головами та 807 сфінксів із людськими головами. Про це повідомляє Ahram.
25 листопаду в єгипетському Луксорі урочисто відкрили Алею сфінксів, яка історично поєднувала Карнакський і Луксорський храми. Влада влаштувала масштабне шоу з історичною костюмованою виставою.
За версією вчених, алею завдовжки 2,7 кілометра збудували в період правління 18-ї династії фараонів (приблизно в XVI столітті до н. е.). Будівництво почалося за фараона Тутмоса III і цариці Хатшепсут. Усього на ній понад тисяча статуй.
На першій частині алеї розташовуються сфінкси з головами барана й тілом лева, а на другій сфінкси з людською головою, які зводили за фараонів 30-ї династії.
Дорога була засипана піском протягом багатьох століть. Відновлювати пам’ятник почали у 1940-х роках. Через це влада знесла незаконні споруди й переселила мешканців у новий район.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гробницю фараона Джосера, яку виявили в 1928 році, влада Єгипту відкрила після реставрації. Гробниця була побудована в період між 2667 і 2648 роками до нашої ери.
Джерело: Ahram