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Ракурс
Алея в Єгипті. Фото: Ahram

Унікальну алею сфінксів, якою ходили фараони, відкрили в Єгипті (ФОТО)

26 лис 2021, 11:36
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У Єгипті відкрили унікальну відреставровану алею, якою раніше пересувалися процесії фараонів.

На алеї представлено 250 сфінксів із баранячими головами та 807 сфінксів із людськими головами. Про це повідомляє Ahram.

Алея в Єгипті. Фото: Ahram25 листопаду в єгипетському Луксорі урочисто відкрили Алею сфінксів, яка історично поєднувала Карнакський і Луксорський храми. Влада влаштувала масштабне шоу з історичною костюмованою виставою.

Алея в Єгипті. Фото: AhramЗа версією вчених, алею завдовжки 2,7 кілометра збудували в період правління 18-ї династії фараонів (приблизно в XVI столітті до н. е.). Будівництво почалося за фараона Тутмоса III і цариці Хатшепсут. Усього на ній понад тисяча статуй.

Алея в Єгипті. Фото: AhramНа першій частині алеї розташовуються сфінкси з головами барана й тілом лева, а на другій сфінкси з людською головою, які зводили за фараонів 30-ї династії.

Алея в Єгипті. Фото: AhramДорога була засипана піском протягом багатьох століть. Відновлювати пам’ятник почали у 1940-х роках. Через це влада знесла незаконні споруди й переселила мешканців у новий район.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гробницю фараона Джосера, яку виявили в 1928 році, влада Єгипту відкрила після реставрації. Гробниця була побудована в період між 2667 і 2648 роками до нашої ери.

Джерело: Ahram

Джерело: Ракурс


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