Чи потрібно робити комп’ютерну томографію при COVID-19, розповіли у МОЗ

Комп’ютерну томографію можуть призначати при COVID-19, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n163594-chy-potribno-robyty-komp-uternu-tomografiu-pry-covid-19-rozpovily-u-moz.html

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Позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення комп’ютерної томографії (КТ) грудної клітини.

У питанні направлення на КТ лікарі мають спиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем), температуру тіла, наголошує прес-служба МОЗ.

Якщо існує підозра на інфікування COVID-19, то спочатку лікар має направити пацієнта на тестування. Якщо провести його неможливо, а стан хворого погіршується, тоді призначають КТ органів грудної клітини, — наголошують у відомстві.

КТ — метод рентгенівського сканування, за якого пучок рентгенівського променю проходить через тканини людського тіла в різних напрямках. Тобто, проведення КТ означає отримання пацієнтом додаткової дози опромінення.

У МОЗ наголошують, що фахова спільнота не рекомендує використовувати КТ як масовий метод для всіх, хто має ознаки COVID-19, рекомендуючи для відслідковування захворювання використовувати метод ультразвукової діагностики, який не дає додаткову дозу опромінення.

Тож у МОЗ рекомендують вдаватися до КТ у таких випадках:

при неможливості забезпечити ПЛР-діагностику COVID-19;

при наявності таких симптомів як дихальна недостатність чи існуванням супутніх патологій;

у випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання при їх важкому загальному стані.