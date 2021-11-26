Чи потрібно робити комп’ютерну томографію при COVID-19, розповіли у МОЗ

Чи потрібно робити комп’ютерну томографію при COVID-19, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n163594-chy-potribno-robyty-komp-uternu-tomografiu-pry-covid-19-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
Позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення комп’ютерної томографії (КТ) грудної клітини.
У питанні направлення на КТ лікарі мають спиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем), температуру тіла, наголошує прес-служба МОЗ.
Якщо існує підозра на інфікування COVID-19, то спочатку лікар має направити пацієнта на тестування. Якщо провести його неможливо, а стан хворого погіршується, тоді призначають КТ органів грудної клітини, — наголошують у відомстві.
КТ — метод рентгенівського сканування, за якого пучок рентгенівського променю проходить через тканини людського тіла в різних напрямках. Тобто, проведення КТ означає отримання пацієнтом додаткової дози опромінення.
У МОЗ наголошують, що фахова спільнота не рекомендує використовувати КТ як масовий метод для всіх, хто має ознаки COVID-19, рекомендуючи для відслідковування захворювання використовувати метод ультразвукової діагностики, який не дає додаткову дозу опромінення.
Тож у МОЗ рекомендують вдаватися до КТ у таких випадках:
- при неможливості забезпечити ПЛР-діагностику COVID-19;
- при наявності таких симптомів як дихальна недостатність чи існуванням супутніх патологій;
- у випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання при їх важкому загальному стані.
Повторення КТ пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21-й день з початку захворювання та через півроку. Проте кожен випадок індивідуальний, тому рішення має ухвалювати лікар, — наголошують у МОЗ.