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Комп’ютерну томографію можуть призначати при COVID-19, фото: «РБК»

Чи потрібно робити комп’ютерну томографію при COVID-19, розповіли у МОЗ

26 лис 2021, 11:16
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Позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення комп’ютерної томографії (КТ) грудної клітини.

У питанні направлення на КТ лікарі мають спиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем), температуру тіла, наголошує прес-служба МОЗ.

Якщо існує підозра на інфікування COVID-19, то спочатку лікар має направити пацієнта на тестування. Якщо провести його неможливо, а стан хворого погіршується, тоді призначають КТ органів грудної клітини, — наголошують у відомстві.

КТ — метод рентгенівського сканування, за якого пучок рентгенівського променю проходить через тканини людського тіла в різних напрямках. Тобто, проведення КТ означає отримання пацієнтом додаткової дози опромінення.

У МОЗ наголошують, що фахова спільнота не рекомендує використовувати КТ як масовий метод для всіх, хто має ознаки COVID-19, рекомендуючи для відслідковування захворювання використовувати метод ультразвукової діагностики, який не дає додаткову дозу опромінення.

Тож у МОЗ рекомендують вдаватися до КТ у таких випадках:


  • при неможливості забезпечити ПЛР-діагностику COVID-19;
  • при наявності таких симптомів як дихальна недостатність чи існуванням супутніх патологій;
  • у випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання при їх важкому загальному стані.

Повторення КТ пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21-й день з початку захворювання та через півроку. Проте кожен випадок індивідуальний, тому рішення має ухвалювати лікар, — наголошують у МОЗ.

Інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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