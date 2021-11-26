Нужно ли делать компьютерную томографию при COVID-19, рассказали в Минздраве

Нужно ли делать компьютерную томографию при COVID-19, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n163594-nujno-li-delat-komputernuu-tomografiu-pri-covid-19-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 при удовлетворительном состоянии пациента не является основанием для назначения компьютерной томографии (КТ) грудной клетки.
В вопросе направления на КТ врачи должны опираться на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом), температуру тела, отмечает пресс-служба Минздрава.
Если существует подозрение на инфицирование COVID-19, сначала врач должен направить пациента на тестирование. Если провести его невозможно, а состояние больного ухудшается, тогда назначают КТ органов грудной клетки, — отмечают в ведомстве.
КТ — метод рентгеновского сканирования, при котором пучок рентгеновского луча проходит через ткани человеческого тела в разных направлениях. То есть проведение КТ означает получение пациентом дополнительной дозы облучения.
В Минздраве подчеркивают, что профессиональное сообщество не рекомендует использовать КТ как массовый метод для всех, кто имеет признаки COVID-19, рекомендуя для отслеживания заболевания использовать метод ультразвуковой диагностики, не дающий дополнительную дозу облучения.
Поэтому в Минздраве рекомендуют прибегать к КТ в следующих случаях:
- при невозможности обеспечить ПЦР-диагностику COVID-19;
- при наличии таких симптомов как дыхательная недостаточность или существование сопутствующих патологий;
- в случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания при их тяжелом общем состоянии.
Повторение КТ пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21 день с начала заболевания и через полгода. Однако каждый случай индивидуален, поэтому решение должен принимать врач, — отмечают в Минздраве.