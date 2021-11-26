Нужно ли делать компьютерную томографию при COVID-19, рассказали в Минздраве

Компьютерную томографию могут назначать при COVID-19, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n163594-nujno-li-delat-komputernuu-tomografiu-pri-covid-19-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 при удовлетворительном состоянии пациента не является основанием для назначения компьютерной томографии (КТ) грудной клетки.

В вопросе направления на КТ врачи должны опираться на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом), температуру тела, отмечает пресс-служба Минздрава.

Если существует подозрение на инфицирование COVID-19, сначала врач должен направить пациента на тестирование. Если провести его невозможно, а состояние больного ухудшается, тогда назначают КТ органов грудной клетки, — отмечают в ведомстве.

КТ — метод рентгеновского сканирования, при котором пучок рентгеновского луча проходит через ткани человеческого тела в разных направлениях. То есть проведение КТ означает получение пациентом дополнительной дозы облучения.

В Минздраве подчеркивают, что профессиональное сообщество не рекомендует использовать КТ как массовый метод для всех, кто имеет признаки COVID-19, рекомендуя для отслеживания заболевания использовать метод ультразвуковой диагностики, не дающий дополнительную дозу облучения.

Поэтому в Минздраве рекомендуют прибегать к КТ в следующих случаях:

при невозможности обеспечить ПЦР-диагностику COVID-19;

при наличии таких симптомов как дыхательная недостаточность или существование сопутствующих патологий;

в случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания при их тяжелом общем состоянии.