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Компьютерную томографию могут назначать при COVID-19, фото: «РБК»

Нужно ли делать компьютерную томографию при COVID-19, рассказали в Минздраве

26 ноя 2021, 11:16
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Положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 при удовлетворительном состоянии пациента не является основанием для назначения компьютерной томографии (КТ) грудной клетки.

В вопросе направления на КТ врачи должны опираться на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом), температуру тела, отмечает пресс-служба Минздрава.

Если существует подозрение на инфицирование COVID-19, сначала врач должен направить пациента на тестирование. Если провести его невозможно, а состояние больного ухудшается, тогда назначают КТ органов грудной клетки, — отмечают в ведомстве.

КТ — метод рентгеновского сканирования, при котором пучок рентгеновского луча проходит через ткани человеческого тела в разных направлениях. То есть проведение КТ означает получение пациентом дополнительной дозы облучения.

В Минздраве подчеркивают, что профессиональное сообщество не рекомендует использовать КТ как массовый метод для всех, кто имеет признаки COVID-19, рекомендуя для отслеживания заболевания использовать метод ультразвуковой диагностики, не дающий дополнительную дозу облучения.

Поэтому в Минздраве рекомендуют прибегать к КТ в следующих случаях:


  • при невозможности обеспечить ПЦР-диагностику COVID-19;
  • при наличии таких симптомов как дыхательная недостаточность или существование сопутствующих патологий;
  • в случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания при их тяжелом общем состоянии.

Повторение КТ пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21 день с начала заболевания и через полгода. Однако каждый случай индивидуален, поэтому решение должен принимать врач, — отмечают в Минздраве.

Инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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