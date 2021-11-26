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Штормовое предупреждение. Фото: istock
Штормовой ветер надвигается на Украину — когда и где ждать непогодуhttps://racurs.ua/n163593-shtormovoy-veter-nadvigaetsya-na-ukrainu-kogda-i-gde-jdat-nepogodu.htmlРакурс
Погода в Украине 26 ноября внезапно испортится — во всех регионах поднимется мощный ветер.
В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в течение ближайшего часа и к концу суток 26 ноября, а также ночью и утром 27 ноября, ветер будет достигать порывов 15−20 м/с, на высокогорье Карпат— 25. Установлен I уровень опасности, «желтый».
Погода будет оставаться преимущественно сухой 26 ноября. Дождь будет только на Закарпатье, Львовщине и Волыни. В Карпатах — дождь с мокрым снегом. Ночью ожидается до −7°, а днем до +11°. В южных регионах и Закарпатье будет теплее.
В Киеве 26 ноября будет облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут 6−8° тепла. В столице 26−27 ноября ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.
На юге страны температура воздуха днем составит +7°- +11°, а ночью будет колебаться от +9° до −4°. В центральных областях днем ожидается до +3°- +7°, ночью от 0° до −3°.
На вершине горы Поп Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до −8 градусов мороза. На высокогорье лежит снег.
Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 26 ноября будет преобладать солнечная, возможен незначительный дождь на западе страны. На юге и востоке Украины температура будет достигать +9° выше нуля.
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