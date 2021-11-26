Порошенко выслушали послы стран «Большой семерки». Фото: EPA

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности», встретился с послами G7.

На встрече обсуждалась ситуация с безопасностью, развитие экономики и проведение реформ в Украине. Об этом сообщило британское председательство в группе поддержки реформ в Украине послов стран G7.

Стороны, в частности, обсудили реформы судебной системы и укрепление антикоррупционных институтов.

Послы продолжают обмениваться мнениями с широким кругом собеседников украинского правительства, политики и гражданского общества, демонстрируя солидарность со всей страной, поскольку они поддерживают реформы, повышающие устойчивость и процветание Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине транша в размере 700 млн дол. Средства от МВФ будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями эпидемии коронавирусной болезни.

Кроме того, МВФ согласовал просьбу Украины, чтобы при оценке экономической деятельности нашего государства во внимание не принимался результат декабря 2020 года по предельному объему гарантированного государством долга. Это решение обусловлено тем, что Кабмин уже применил необходимые корректирующие действия.

Ранее послы стран G7 призвали Верховную Раду Украины одобрить закон о СБУ как критически важный для начала реформы.