Британия и Израиль ограничивают авиарейсы из-за нового штамма коронавируса. Фото: INQUISITR.COM

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Коронавирус в мире активно мутирует и распространяется, поэтому карантинные ограничения снова усиливаются.

Великобритания и Израиль запретили авиарейсы из южной Африки из-за нового штамма B.1.1529. Об этом сообщили правительства обеих стран.

В «красный» список попали ЮАР и Ботсвана, Лесото, Эсватин, Зимбабве и Намибия. Эти страны вместе с Мозамбиком попали в запретный перечень в Израиле.

Опасный штамм уже вышел за пределы Африки — один случай обнаружили в Гонконге у человека, прилетевшего из ЮАР.

Министерство здравоохранения Израиля 26 ноября объявило, что штамм коронавируса B.1.1.529 выявлен у гражданина, вернувшегося из республики Малави.

В официальном сообщении говорится, что есть подозрения, что еще два человека, недавно прибывших из-за границы, заражены этим штаммом. Они сдали тесты и в настоящее время находятся в изоляции.

Пока в ЮАР, Гонконге и Ботсване зарегистрировано 59 подтвержденных случаев нового варианта. Впервые он был обнаружен у нескольких студентов в районе Претории. Минздрав Великобритании заявил, что ученые крайне озабочены новым вариантом.

Вероятно, в нем содержится вдвое больше мутаций, чем мы видели в варианте «Дельта». Это означает, что штамм вполне может оказаться более заразным, а вакцины, которые есть сейчас в нашем распоряжении, менее эффективными, — сообщили эксперты.

Ранее многие варианты коронавируса по описаниям выглядели очень тревожно, но печальные прогнозы пока не сбывались. Впрочем, уже есть признаки, что в ЮАР новый штамм распространяется крайне быстро. Но на данном этапе определить подлинную опасность мутации невозможно.

По словам ученых, скорее всего, новый штамм возник в организме человека с поврежденной иммунной системой. ПЦР-тесты студентов показали странную аномалию, похожую на след варианта «Альфа».

Мутация сочетает в себе черты нескольких предыдущих вариантов. Новый вариант может обладать сопротивляемостью к вакцинам, но так как вакцинирована уже почти половина населения планеты, огромной опасности он все равно представлять не будет.