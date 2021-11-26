Британія та Ізраїль обмежують авіарейси через новий штам коронавірусу. Фото: INQUISITR.COM

https://racurs.ua/ua/n163591-brytaniya-ta-izrayil-obmejuut-aviareysy-v-chomu-nebezpeka-novogo-shtamu-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус у світі активно мутує та поширюється, тож карантинні обмеження знову посилюються.

Велика Британія та Ізраїль заборонили авіарейси з південної Африки через новий штам B.1.1529. Про це повідомили уряди обох країн.

До «червоного» списку потрапили ПАР і Ботсвана, Лесото, Есватіні, Зімбабве і Намібія. Ці ж країни разом із Мозамбіком потрапили у заборонний перелік в Ізраїлі.

Небезпечний штам уже вийшов за межі Африки — один випадок виявили в Гонконгу в людини, яка прилетіла з ПАР.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю 26 листопада повідомило, що штам коронавірусу B.1.1.529 виявлено у громадянина, який повернувся з республіки Малаві.

В офіційному повідомленні заявили про підозри, що двоє людей які нещодавно прибули з-за кордону, теж заражені цим штамом. Вони здали тести та зараз перебувають в ізоляції.

Наразі в ПАР, Гонконгу та Ботсвані зареєстровано 59 підтверджених випадків нового варіанту. Вперше він був виявлений у кількох студентів у районі Преторії. МОЗ Великобританії заявило, що вчені вкрай стурбовані новим варіантом.

Ймовірно, в ньому міститься вдвічі більше мутацій, ніж ми бачили у варіанті «Дельта». Це означає, що штам може виявитися заразнішим, а вакцини, які є зараз у нашому розпорядженні, менш ефективними, — повідомили експерти.

Раніше багато варіантів коронавірусу за описами виглядали досить тривожно, але песимістичні прогнози поки що не збувалися. Однак є ознаки, що у ПАР новий штам поширюється дуже швидко. Але на цьому етапі визначити справжню небезпеку мутації неможливо.

За словами вчених, швидше за все, новий штам виник в організмі людини з вразливою імунною системою. ПЛР-тести студентів показали дивну аномалію, схожу на слід варіанта «Альфа».

Мутація поєднує в собі риси кількох попередніх варіантів. Новий варіант може бути стійким до вакцин, але оскільки вакцинована вже майже половина населення планети, величезної небезпеки він все одно не становитиме.