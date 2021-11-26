Порошенка вислухали посли країн «Великої сімки». Фото: EPA

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності» зустрівся з послами G7.

На зустрічі обговорювалися ситуація з безпекою, розвиток економіки та проведення реформ в Україні. Про це повідомило британське головування в групі підтримки реформ в Україні послів країн G7.

Сторони, зокрема, обговорили реформи судової системи та зміцнення антикорупційних інституцій.

Посли продовжують обмінюватися думками з широким колом співрозмовників українського уряду, політики та громадянського суспільства, демонструючи солідарність з усією країною, оскільки вони підтримують реформи, які підвищують стійкість та процвітання України, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми stand-by та погодила виділення Україні траншу в розмірі 700 млн дол. Отримані від МВФ кошти будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками епідемії коронавірусної хвороби.

Крім того, МВФ погодив прохання України, щоб під час оцінювання економічної діяльності нашої держави до уваги не брався результат грудня 2020 року щодо граничного обсягу гарантованого державою боргу. Це рішення зумовлене тим, що Кабмін вже застосував необхідні коригувальні дії.

Раніше посли країн G7 закликали Верховну Раду України схвалити закон про СБУ як критично важливий для початку реформи.