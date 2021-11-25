Погода. Фото: istock

https://racurs.ua/n163571-dojdi-i-morozy-poobeschali-sinoptiki-v-pyatnicu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 26 ноября будет преобладать солнечная, возможен незначительный дождь на западе страны. На юге и востоке Украины температура будет достигать +9° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 26 ноября будет переменно облачной. Ночью температура воздуха упадет до 0°, а днем воздух прогреется до 6−8° выше нуля.

Погода в Харькове будет морозная ночью и относительно теплая днем — градусы опустятся до 6° с отметкой минус.

Погода в Одессе завтра будет наблюдаться солнечная и теплая. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 7−9° тепла, а днем обещают 9−11° выше нуля.

Погодные условия во Львове в пятницу будут дождливыми и пасмурными. Столбики термометров ночью покажут от +2 до +4° тепла, а днем будет 6−8° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 ноября ожидается спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo