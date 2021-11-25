Температура в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n163571-doschi-i-morozy-poobicyaly-synoptyky-v-p-yatnycu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 26 листопада переважатиме сонячна, можливий незначний дощ на заході країни. На півдні та сході України температура сягатиме +9° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть в межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 26 листопада буде мінливо хмарною. Вночі температура повітря впаде до 0°, а вдень повітря прогріється до 6−8° вище нуля.

Погода в Харкові буде морозна вночі і відносно тепла вдень — градуси опустяться до 6° із позначкою мінус.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься сонячна і відносно тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 7−9° тепла, а вдень обіцяють 9−11° вище нуля.

Погодні умови у Львові в п’ятницю будуть дощовими і похмурими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +2 до +4° тепла, а вдень обіцяють 6−8° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo