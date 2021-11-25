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Ракурс
Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Дощі і морози пообіцяли синоптики в п’ятницю (КАРТА)

25 лис 2021, 17:14
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Погода в Україні 26 листопада переважатиме сонячна, можливий незначний дощ на заході країни. На півдні та сході України температура сягатиме +9° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть в межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 26 листопада буде мінливо хмарною. Вночі температура повітря впаде до 0°, а вдень повітря прогріється до 6−8° вище нуля.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде морозна вночі і відносно тепла вдень — градуси опустяться до 6° із позначкою мінус.

Погода у Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься сонячна і відносно тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 7−9° тепла, а вдень обіцяють 9−11° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в п’ятницю будуть дощовими і похмурими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +2 до +4° тепла, а вдень обіцяють 6−8° тепла.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 26 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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